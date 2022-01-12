Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
Ünlü şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen ve ayrıldıktan sonra kalbini kapatan oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Son dönemde adı birçok isimle anılan Aslı Enver'in kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdığı ortaya çıktı.
Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile tanışma aşamasında ayrılan Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı.
BİR AYDIR BİRLİKTELERMİŞ
Ayaklıgazete'nin özel haberine göre; ikilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Öztarhan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'le görüntülenmiş, adı aşk dedikodularına karışmıştı. Enver ile Öztarhan'ın basın mensupları tarafından görüntülenmemek için gazetecilerin bulunmadığı mekanlarda buluştuğu iddia edildi.
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