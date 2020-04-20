Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver, Kerem Tunceri'nin ortaya çıkan ifşa mesajlarının ardından eski basketbolcu ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı.
20.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:11
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi, kısa sürdü. Eski basketbolcunun peş peşe ortaya çıkan ifşa mesajlarını affetmeyen Enver, ilişkiyi noktaladı.
4 KADINA ATTIĞI MESAJLAR SONRASI İLİŞKİ NOKTALANDI
İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz tanışma aşamasında olan çiftin, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi.
İkiliye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Enver ve Tunçeri görüşmeyi kesti.