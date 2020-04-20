Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
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Kerem Tunçeri, Basketbolcu, Aslı Enver, Magazin

Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu

Aslı Enver, Kerem Tunceri'nin ortaya çıkan ifşa mesajlarının ardından eski basketbolcu ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

20.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:11
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi, kısa sürdü. Eski basketbolcunun peş peşe ortaya çıkan ifşa mesajlarını affetmeyen Enver, ilişkiyi noktaladı.

4 KADINA ATTIĞI MESAJLAR SONRASI İLİŞKİ NOKTALANDI

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz tanışma aşamasında olan çiftin, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi.

İkiliye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Enver ve Tunçeri görüşmeyi kesti.

Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
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Haber Yorumları (2)
AGA: kadina koca dayanmiyor orda oraya der iken elinde olanda gitti
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S: Ne cektin be Enver
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500
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