16.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:59

Çok genç yaşta keşfedilen ve birçok yarışmada dereceler kazanan Aslı Baş, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirmişti. Aslı Baş'ın ölümü için görülen dava sonuçlandı ve sanıklara berat kararı verildi. Yaşanan gelişme sonrası Aslı Baş merak konusu olurken Aslı Baş kimdir? Aslı Baş hayatı ve biyografisi! Manken Aslı Baş kimdir gibi konular araştırıldı.

ASLI BAŞ KİMDİR?

Aslı Baş doğum tarihi: 1978, Eskişehir

Aslı Baş ölüm tarihi ve yeri: 21 Temmuz 2010, Yalıkavak

Aslı Baş etkin yıllar: 1992-2010

Aslı Baş (1978; Eskişehir - 21 Temmuz 2010; Bodrum, Muğla), Türk manken ve model. 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da defnedildi.