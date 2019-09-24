Aslı Baş davası 10'uncu yılına girdi, yine karar çıkmadı

24.09.2019 13:55

Manken Aslı Baş'ın 2010 yılında işadamı Ahmet Bayer'ın Bodrum'daki villasında ölü bulunması ile ilgili Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. İki gün sürmesi beklenen ve karar açıklanması beklenen dava Ahmet Bayer'in avukatı Uğur Poyraz'ın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Ahmet Bayer ve İhsan Kalkavan'ın da adı geçen 'FETÖ' davası dosyasındaki iddiaları inceleme talebi üzerine 2020 yılına ertelendi.



Bodrum'da 9 yıl önce, turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili açılan davaya Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, turizmci Ahmet Bayer'in Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturmanın ardından turizmci Ahmet Bayer (63) ve oğulları Hakan Bayer (33) ile Volkan Bayer (31) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında ise 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Bugün görülen 34'üncü duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada Ahmet Bayer'in avukatı Uğur Poyraz müvekkiline ait Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 'FETÖ' soruşturması kapsamındaki dosya içeriği hakkında yeterli inceleme şansı bulamadığını belirterek, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini istedi. Mahkeme Başkanı Niyazi Akbaş, duruşmayı 2020 yılı 14-15 Ocak tarihine erteledi.



"FETÖ'ye parasal yardım yapıyor"



Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, "Biz artık bıktık usandık. Adaleti yanıltmaya, adaleti şaşırtmaya çalışan, FETÖ'ye parasal yardım yapıyor, FETÖ silahlı terör örgütüne. Hala kendilerini kurtarmanın yolunu arıyor. Tutuklanması gerekenler tutuklanmıyor. Biz bittik" dedi.



Aslı Baş'ın avukatlarından Fahri Safa Küpçü ise, "Karşı taraf süre istedi. Bu sebeple hakim süreyi kabul etti. Süre istemelerindeki sebep, Ahmet Bayer ile ilgili olarak Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'ye yardım davası açılmış olması. Karşı taraf bu dosyayı incelemediğini söyledi. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Artık adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"9 yıldır şeytan taşlıyoruz"



Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba ise 9 yıldır davanın esasına giremediklerini söyledi. Zorba, "Bu davanın uzamasının nedeni bu sanıkların kendilerini aklamak için mahkemelerde kendilerini savunmak değil de, mahkeme heyetlerini, savcılarını, bilirkişilerini etkilemeye yönelik davranışlardır. Biz bu iddiaların hiç birisini boş olarak ortaya koymadık. Hepsi bir delile dayanıyor ve hepsi tamamen davaya dönüştü. Bu dosyada tanık olan herkes bu dosyada sanık. Dinleme kayıtlarını tutan jandarmalar sanık. Çünkü yüzlerce suç içeren görüşmeleri FETÖ'nün talimatı ile, emri ile bu ilişkilerle yok ettiler. Biz bunu yıllar sonra 2014 yılında ortaya çıkardık ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yok edilmiş tapeleri çıkardık. Bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde olan dava bununla ilgili olan bir dava. O davada bu tapelere yansıyan görüşmeler Ahmet Bayer'in İhsan Kalkavan isimli bugün kaçak olan, Amerika'da yaşayan, kaçak oylarla Amerika'ya giden, FETÖ'nün finans imamı olarak davalarda, mahkemelerde tanımlanan kişiden yardım istiyor. Bu kişi FETÖ'nün Bodrum imamı Zeki Yağmur'u ve Muğla imamını görevlendiriyor. Bunların hepsi tapelere yansımış ve yok edilmiş. FETÖ imamı Ahmet Bayer ile ve avukatı ile görüşmeye başlıyor. Bu dava 9 yıldır bu yüzden uzuyor ve biz 9 yıldır daha olayın esasına giremedik bugün girecektik. Şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlamaktan bu dava 9 yıldır uzadı. Bizim iddialarımızın tamamı davaya dönüştü. Hiçbirisi boş değil" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA