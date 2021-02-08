Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Nerede yazıyor?

Aslı Aydıntaşbaş, "Cumhuriyet" kökenli bir gazetecidir. Yeni Yüzyıl gazetesinde ismini duyurmaya başladı. Dış politika muhabiri olarak Kuzey Irak'ta yaptığı haber ve yorumlarla mesleğinde parlamaya başladı. Başarısı onu Sabah gazetesine taşıdı. 2005 yılında Washington'da Sabah'ı temsil etti. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Nerede yazıyor?

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş Kimdir? 24 Şubat 1973 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Aydıntaşbaş, gazetecidir. İşte; Aslı Aydıntaşbaş biyografisi...

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Aslı Aydıntaşbaş 1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. Aydıntaşbaş, New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı.

Aslı Aydıntaşbaş, Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayınlandı. 2011 yılında seçim sezonu CNN Türk'te 2011 Türkiye genel seçimleri'ni için Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programına sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı sebebiyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi. Halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazmaktadır.

Özel hayatı

7 Ağustos 2007 yılında iş adamı Ekim Alptekin ile evli olan Aydıntaşbaş 2008 yılında boşanmıştır. Kendisi reklamcı Defne Aydıntaşbaş'ın kız kardeşidir. Oyuncu Füsun Demirel'in yeğenidir. Ünlü ressam Figen Aydıntaşbaş'ın kızıdır.