Aslı Aydıntaşbaş, "Cumhuriyet" kökenli bir gazetecidir. Yeni Yüzyıl gazetesinde ismini duyurmaya başladı. Dış politika muhabiri olarak Kuzey Irak'ta yaptığı haber ve yorumlarla mesleğinde parlamaya başladı. Başarısı onu Sabah gazetesine taşıdı. 2005 yılında Washington'da Sabah'ı temsil etti. Aslı Aydıntaşbaş Washington Post yazarıdır. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Aslı Aydıntaşbaş nerede yazıyor? İşte detaylar...

Twitter'da attığı tweetlerle dikkatleri çeken gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette Aydıntaşbaş ile ilgili Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Aslı Aydıntaşbaş nerede yazıyor? gibi soruları araştırmaktadır. Aslı Aydıntaşbaş'ın biyografisi haberimizde.

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. Aydıntaşbaş, New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayımlandı. 2011 yılı seçim sezonu, CNN Türk'te 2011 Türkiye genel seçimleri için Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programlarını sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi. Washington Post yazarıdır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ ÖZEL HAYATI

7 Ağustos 2007 yılında iş adamı Ekim Alptekin ile evlenen Aydıntaşbaş 2008 yılında boşanmıştır. Kendisi ressam Figen Aydıntaşbaş'ın kızı, reklamcı Defne Aydıntaşbaş'ın kız kardeşi ve oyuncu Füsun Demirel'in yeğenidir.

Haberler.com - Gündem