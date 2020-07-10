Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı
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Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylere oyun parkı kurma çalışmaları yapldığı bildirildi.

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı
10.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:14

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylere oyun parkı kurma çalışmaları yapldığı bildirildi.

Aslanapa İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, "Aslanapa Belediye Başkanımız Gökhan Gürel ilçe merkezimizden sökülen çocuk parklarımızı köylerimize veriyor. Bu kapsamda ilçemize bağlı Esenköy, Adaköy, Çalköy, Tokul ve çamırdık köylerimize parklarını teslim ettik. İlerleyen günlerde ihtiyacı olan bütün köylere verilecek. Başkanımız Gökhan Gürel ve MHP İlçe Başkanımız İ. Hakkı Gülmez'e emekleri ve katkıları için tesekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADINIZI YAZIN: köydeki çocuklara neden sıfır oyun parkı yapılmıyor hor kullanılmış spreylenmiş oyun parklarınamı layık bu halk bence en iyilerine layık olmalılar yaptığınızın çalışmanın hiç iyi bir tarafını görmüyorum .
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