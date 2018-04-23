Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Sergi

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü'nün sergisi ilgi gördü.

5. kez düzenlenen sergi açılışını, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Karanfil ve Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan yaptı.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, yaptığı açıklamada, "Aslanapa Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açılışına katıldık. Başta emeği geçen hocalarımızı, kursiyerlerimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar'ı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan'ı, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, el emeği göz nuru eserlerin beğeniye sunulduğu sergi açılışında yaptığı açıklamada, "Çini, Nakış ve Giyim Kursları'nın ürünlerinin sergilendiği sergimizde ayrıca 'TSK Dayanışma Vakfı' yararına satış yapılan ayrı bir stand kurduk. Ziyaretçilerden oldukça olumlu tepkiler alan sergimiz kursiyer, usta öğretici ve idarecilerle birlikte kesilen 5. yıl kutlama pastası ile sona erdi.Sergimize ve Afrin standımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza, kursiyerinden yardımcı hizmetli personeline, usta öğreticisinden idarecisine kadar bu sergide emeği geçen tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan değerli protokol üyelerine de teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Sergi sonunda tüm çalışanlarına sürpriz yaparak 5. yıl pastası kesen Müdür Aziz Kılıçarslan, "Bu sergi benim son sergim oldu. Aslanapa'da sürdürdüğüm görevimden başka bir göreve tayin oldum. Tüm personelime bugüne kadar yaptıkları özverili çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA