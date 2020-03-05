Aslan Kral Filmi

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47

Vahşi Afrika'da henüz yeni doğan bir aslan, doğaya egemen düzenin kökünden sarsılacağı bir döneme tanıklık etmek üzeredir. Doğanın kralı olan babasının tacının veliahtı olan Simba, kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba'nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir.

Genç Simba'nın cesur babası Mufasa'yı, orijinal filmde de karakteri seslendiren usta oyuncu James Earl Jones seslendiriyor. Simba'ya başarılı oyuncu ve müzisyen Donald Glover'ın hayat vereceği seslendirme kadrosunda; Disney'in ikonik kötüsü Scar olarak Oscar adayı oyuncu Chiwetel Ejiofor, sırtlan Kamari olarak komedyen ve oyuncu Keegan-Michael Key, yaban domuzu Pumbaa olarak Seth Rogen, mirket Timon olarak oyuncu Billy Eichner ve Simba'nın aşık olduğu aslan Nala olarak pop yıldızı Beyonce yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda 'Orman Çocuğu'na imza atan yönetmen Jon Favreau oturuyor.

Yönetmen: Jon Favreau

Senaryo: Jeff Nathanson, Brenda Chapman

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Lion King

Yapımcı Firma: Walt Disney Studios Motion Pictures USA

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 19.07.2019



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Kaynak: InterSinema.com