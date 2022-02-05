Aslan kimdir? Maske Kimsin Sen Aslan maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Aslan'ın beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Aslan maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Aslan hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Aslan maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.

Aslan maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

İrem Derici

Danla Bilic

Özge Borak

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)

Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)

İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)

Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Aslan kimdir belli olmadı.

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