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Aslan ailesinin acı günü

Aslan ailesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın ileri gelenlerinden Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın kardeşi ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslanın abisi Ali Aslan, hayatını kaybetti.

VAN (İHA) - Van'ın ileri gelenlerinden Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın kardeşi ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslanın abisi Ali Aslan, hayatını kaybetti.

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın kardeşi ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslanın abisi Ali Aslan hayatını kaybetti. Kadim Aşiretler Federasyonu Üst Kurul Üyesi ve aynı zamanda Vanlı iş insanı Ali Aslan, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Yaklaşık 15 gündür tedavi gören Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman 7 çocuk babası Ali Aslan'ın naaşı hastaneden alınarak Garipler Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken, taziyenin Akköprü Taziye evinde kabul edildiği belirtildi. - VAN

Aslan ailesinin acı günü

Aslan ailesinin acı günü

Aslan ailesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Van'ın ileri gelenlerinden Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın kardeşi ve Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslanın abisi Ali Aslan, hayatını kaybetti.

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