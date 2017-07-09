Askon'da Yeni Dönemin Yol Haritası Belirlendi

ASKON Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, "ABD'den Çin'e, Rusya'dan Katar'a, Almanya'dan Japonya'ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz" dedi.

Askon'da Yeni Dönemin Yol Haritası Belirlendi

ASKON Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, "ABD'den Çin'e, Rusya'dan Katar'a, Almanya'dan Japonya'ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com