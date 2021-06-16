Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz boşanma kararı
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz boşanma kararı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Merve Dizdar ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar boşanma kararı aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Dizdar, "Çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yeterince zor bir dönem, yapmayın böyle rica ederim" diyerek ihanet iddialarını ortaya atanlara sitem etti.

Masumlar Apartmanı dizisinin yıldız oyuncusu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşiGürhan Altundaşar'ın Instagram hesabındaki arkadaş listesinden Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularını silmesiyle gündeme gelmişti.

SERT CEVAP VERDİ

2018 yılında dünya evine giren ve mutlulukları göz dolduran çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

ALDATMA İDDİALARINI YALANLADI

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum"

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz boşanma kararı - Haberler Magazin
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