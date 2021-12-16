Aşkları bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar

Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği üç yıl sürmüştü.

Haber türk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Boşanmanın ardından bir süre yalnız kalan Erdoğan, oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

KRİZİ AŞAMADILAR

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin aşkı da bu yaz Bodrum'da belgelenmişti. Erdoğan'ın 41. yaş gününü kutladığı gün Akyarlar'da tatil yapan ikili, konakladıkları otelde tartışma yaşamış ama bu krizi kısa sürede atlatmıştı.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞADILAR

Ancak Nehir Erdoğan'ın, aradığı mutluluğu yine bulamadığı ortaya çıktı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. İkilinin, fikir ayrılıkları yaşadığı ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin iyicene çıkmaza girmesi sonucu yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Kendisine ulaştığımız Renan Kaleli ise, ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.

Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Kaleli'nin adı bir dönem Cansu Dere ile de anıldı.