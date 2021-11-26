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Aşkları belgelendi! Daha fazla kaçamadılar

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Aşkları belgelendi! Daha fazla kaçamadılar

Geçtiğimiz aylarda işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Melisa Şenolsun hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şenolsun, meslektaşıyla aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, yeni bir aşka yelken açtı.

Şenolsun, önceki akşam sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de el ele yürürken Söylemezsem Olmaz kamerasına takıldı.

Çapkınlığı ile nam salan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kendisi gibi oyuncu olan Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takibe almadığı öğrenildi.

Ekin Mert Daymaz, Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

Aşkları belgelendi! Daha fazla kaçamadılar

Aşkları belgelendi! Daha fazla kaçamadılar

Aşkları belgelendi! Daha fazla kaçamadılar

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