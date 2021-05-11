"Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyen Ceyda Düvenci, eşiyle öpüştüğü pozu paylaştı
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"Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyen Ceyda Düvenci, eşiyle öpüştüğü pozu paylaştı

'Aşkına sıkı sıkı sarıl' diyen Ceyda Düvenci, eşiyle öpüştüğü pozu paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından "Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyerek eşi Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü.

Rol aldığı her projeyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğuyla evde zaman geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, eşiyle romantik bir paylaşım yaptı.

POZU TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu paylaştı. Oyuncu paylaşımına da "Çünkü sonsuz aşk bunu gerektirir. Aşkına sıkı sıkı sarıl" notunu ekledi. Düvenci paylaşımını romantik bunlar takipçilerinin yanı sıra "Bu dönem bunu paylaşmaya ne gerek vardı" ve "Özelini gidin evinizde yaşayın, burada değil" gibi eleştiriler de geldi.

'Aşkına sıkı sıkı sarıl' diyen Ceyda Düvenci, eşiyle öpüştüğü pozu paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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