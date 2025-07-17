Aşkın Zaferi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşkın Zaferi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşkın Zaferi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşkın Zaferi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşkın Zaferi konusu nedir, Aşkın Zaferi oyuncuları kimler ve Aşkın Zaferi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞKIN ZAFERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Öğretmen olan Oya, Söğütlü Köyü'ne atanır. Ancak burada bir okul bulunmamaktadır, bu yüzden de köydeki kimse okuma yazma bilmez. Köye inşa edilen okulda çalışmaya başlayan Oya'ya bu süreçte sadece muhtarın kızı Fatma ve Yanık Bekir adında bir adam yardım eder. Köyde her istediğini yapmaya alışkın olan Onbaşı, Oya'dan etkilenir ve genç kadın ile birlikte olmak ister.



AŞKIN ZAFERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hülya Koçyiğit

Aytaç Arman

Hulusi Kentmen

Ali Şen

Ekrem Gökkaya

Altan Bozkurt

Mine Sun

Renan Fosforoğlu

AŞKIN ZAFERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1973 yılında çekilen Aşkın Zaferi, Türk sinemasının en önemli savaş filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin çekimleri, yaklaşık 6 hafta sürmüştür.