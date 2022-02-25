Hacı Bayram Veli oyuncuları! TRT 1 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu oyuncu kadrosu, karakterleri, rolleri

Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları, TRT 1'in ekranlara gelecek yeni yapımının tanıtımının yayınlanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. II. Murad verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildirmiştir. Tarihimizde önemli bir yeri olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hikayesini konu edinen Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğuoyuncuları kim? Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu oyuncu kadrosunda kimler var?

HACI BAYRAM-I VELİ AŞKIN YOLCUĞU YAKINDA BAŞLIYOR

Tekden Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri, İstanbul'da kurulan özel platoda yapılmaktadır. 26 bölüm sürecek olan dizi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı "Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu" dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Derda Yasir Yenal, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Hüseyin Baylan, Fırat Topkorur ve Aydın Sigalı gibi isimler yer alıyor.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak'lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Cem Yenilmez karakterine hayat vermektedir. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Burak Sevinç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (TV Dizisi)

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