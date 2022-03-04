Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli canlı izle! TRT 1 Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 4. bölüm canlı izle! Dizinin son bölümünde neler oldu?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ CANLI İZLE!

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NE?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır. Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar. Bunun üzerine tahkikat başlatan kadılık her yeri didik didik aramaktadır. Abdal Murat, Molla Numan'i katara bindirip Somuncu Baba'nın fırınına getirir. Somuncu Baba'nın fırınında Ayşe, Numan'ı görür. Somuncu Baba, Ayşe hatun ve Molla Numan'ı Ankara'dan kaçırır. Sonrasında Mevlüt Bey konağına gelen Numan, konak da saklanmaya başlar. Tüm bu olaylar olurken Numan'da aklanma planları kurar. Diğer tarafta Şeyh Murat ve ekibi ise Numan'ın izini sürer..

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç : Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Atakan Yarımdünya : Abdal Murd

Kemal Başar : Şeyh Murad

Sinan Albayrak : Mevlüd Bey

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi

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