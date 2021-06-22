Aşkın Tarifi Naz kimdir? Serra Arıtürk kim, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk, dizinin ilk bölümünden itibaren dikkat çekti. Ekranların güzel yeni yüzü Serra Arıtürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Aşkın Tarifi Naz kimdir? Serra Arıtürk kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Yaz dizilerinin yayınlanmaya başlamasıyla ekranlarda yeni yüzler görülüyor. Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi, Aşkın Tarifi 'nde başrolleri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk paylaşıyor. Dizide Naz ve Fırat olarak karşımıza çıkan ikiliden Naz, duru güzelliğiyle dikkat çekti. Naz'a hayat veren Serra Arıtürk'ün ismini yeni duyanlar için hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Aşkın Tarifi Naz kimdir? Serra Arıtürk kim, kaç yaşında? İşte detaylar!

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk,22 Haziran 1998 İstanbul doğumlu. Baba tarafı Yörük, anne tarafı ise Kırım Göçmeni . Ailesi tam bir klasik müzik hayranı.

Güzel oyuncu, adını ilk olarak yaptığı coverlarla duyuruyor. Sonra kendi şarkılarıyla pop müzik camiasına katılıyor.

Müzikle arası iyi olan Aile, Serra daha küçük yaştayken onu müziğe yönlendiriyor.

O da klasik ve jazz müzik dinleyerek müzik kulağını geliştiriyor,,, müzik aleti olarak da klasik gitarı seçiyor. Henüz 7 yaşındayken öğrendiği gitar o günden itibaren ayrılmaz bir parçası oluyor. Gitar çalmayı da Türkiye'nin önde gelen gitar sanatçılarından olan Hüsrev İsfendiyaroğlu'ydan öğreniyor.

İlk ve Orta Okuldayken koroda korist olarak görev alıyor. Müzikal yolculuğu da böyle başlıyor. Liseyi Özel bir okulda bitiriyor,, liselerarası müzik yarışmasında okulunu temsil ediyor ve lise yıllarının ortalarına doğru şarkı söylemenin tam anlamıyla keyfine varıyor.

Liseyi bitirmesinin hemen ardından Boğazici Caz Korosu'na katılıyor ancak aynı yıl Acıbadem Üniversitesi'nde Tıp Mühendisliğini kazanıyor. Caz korosundan ayrılıyor ayrılmasına ama bi gözü hep müzik camiasında. Hep müziği nasıl devam ettiririmin peşinde.

Ve aradığı imkanı YouTube'da buluyor. Sosyal medyayla iç içe olan bir yakınının tavsiyesi üzerine videolarını Youtube'a yüklüyor. Ancak tanınmasına vesile olan esas etken o dönem YouTuber Berkcan Güven ile yaşadığı aşk oluyor.

Çoğu kişi Berkcan Güven'in kanalındaki soru cevap videosuyla kendisini tanımış, daha sonra kendi kanalına attığı yabancı cover videolarıyla dadaha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Bir süre sonra çift, ilişkilerini güzel bir şekilde bitirse de Serra Arıtürk, tanınmak için youtuber sevgilisini kullandığı iddialarıyla suçlanmıştır, ancak o hakkındaki iddialara aldırış etmemiştir.

Kendini, sesini sosyal medya ile duyurmuş ve birçok kapıyı bu şekilde aralamış bir genç olarak tanımlıyor. YouTube'u büyüdüğü ev olarak görüyormuş.

Bir dönem TRT müzik ekranlarında yayınlanan Genç Sahne'ye katılıyor.

2019 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Kendimi Bilmeden" ile müzik piyasasına resmen giriş yapıyor. Belgrad ormanında çekilen klip 1 milyondan fazla izleniyor.

Genç sanatçı 2020 yılında Kimse Yok ve Olmazdın isimli iki single çıkarıyor. Bu çalışmaları ilk şarkısı kadar izlenmiyor.

Müzik kariyerinde emin adımla ilerlerken kariyerinin ilerleyen yıllarında hep menemen yeme sahnesiyle hatırlanacağı ilk dizi deneyimine geliyor sıra. İlk olmasına rağmen oyunculuğu beğeniliyor. Tartışmalı sahnenin yer aldığı fragman eleştirilse de dizinin ilk bölümü istenilen reytingi yakalıyor.

Güçlü sesi, doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu bakalım kendisini nerelere götürecek.

SERRA ARITÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serra Arıtürk, 1998 doğumlu olup 23 yaşında ve anne tarafından Kırım göçmenidir.

AŞKIN TARİFİ NAZ KİMDİR?

Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz'ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa'da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul'a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem'le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.