Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 9. yeni bölüm canlı izle! Aşkın Tarifi canlı izleme linki var mı?

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AŞKIN TARİFİ CANLI İZLE!





AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın Tarifi 9. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Taylan, Fırat'ı Naz'dan uzak tutmak için restoranla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Taylan'ın bu hamlesi Naz ve Şebnem'in gündemine bomba gibi düşüyor. Fırat ise Naz'a yardım etmek için harekete geçiyor ancak bir şartla... Peki Fırat'ın şartı ne olacak?

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu : Fırat Karasu

Serra Arıtürk : Naz Soyluer

Cem Davran : Hazım Soyluer

Alper Saldıran : Taylan Günebakan :

Yasemin Çonka : Sultan Yılmaz

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Asuman Sazlık

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır