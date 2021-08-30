Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 12. yeni bölüm canlı izle! Aşkın Tarifi canlı izleme linki var mı?

Aşkın Tarifi bugün yeni bölümü ile Kanal D'de yayınlanacak. Peki, Aşkın Tarifi 13. bölüm canlı izleme linki var mı? Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 12. yeni bölüm canlı izle! Aşkın Tarifi canlı izleme linki var mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm full canlı izle! Aşkın Tarifi canlı yayın izle! Aşkın Tarifi Kanal D 9 Ağustos Pazartesi canlı izle!

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AŞKIN TARİFİ CANLI İZLE!

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın Tarifi 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Fırat, hasta olduğunu Naz'a itiraf ediyor. Fırat'ın hata olduğu haberleri ise kısa sürede yayılıyor. Ancak bu durumu sürpriz bir hamleyle kapatan Fırat yine golünü atıyor. Fırat ve Naz'ın yeni ortağı kim?

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu : Fırat Karasu

Serra Arıtürk : Naz Soyluer

Cem Davran : Hazım Soyluer

Alper Saldıran : Taylan Günebakan :

Yasemin Çonka : Sultan Yılmaz

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

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