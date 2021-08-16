Aşkın Tarifi canlı izle! Kanal D Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm canlı izle! Aşkın Tarifi canlı izleme linki var mı?

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AŞKIN TARİFİ CANLI İZLE!



AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz ve Fırat hislerini sorguluyor! Naz da Fırat da yaşadıklarının etkisinden kurtulmayı başaramaz. Kendilerini aşkın tarifini sorgularken bulurlar. Taylan, Fırat'ın oyun oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder. Herkesin kafası hissettikleri konusunda karmaşıktır. Aşkı ararken sonucu nerede bulacaklar?

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır.

Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir. Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır. Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşerler.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?