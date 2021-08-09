Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?
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Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?
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Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Aşkın Tarifi bugün Kanal D'de yayınlanacak. Aşkın Tarifi Kanal D canlı izleme linki var mı? Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞKIN TARİFİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Tarifi dizisi her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 10. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı.

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın Tarifi 9. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Taylan, Fırat'ı Naz'dan uzak tutmak için restoranla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Taylan'ın bu hamlesi Naz ve Şebnem'in gündemine bomba gibi düşüyor. Fırat ise Naz'a yardım etmek için harekete geçiyor ancak bir şartla... Peki Fırat'ın şartı ne olacak?

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu : Fırat Karasu

Serra Arıtürk : Naz Soyluer

Cem Davran : Hazım Soyluer

Alper Saldıran : Taylan Günebakan :

Yasemin Çonka : Sultan Yılmaz

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Asuman Sazlık

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır

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Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Tarifi 9. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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