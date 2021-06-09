Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı

Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile birlikte başrolü paylaşan Serra Arıtürk'ün eski sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serra Arıtürk'ün eski aşkı ve hakkında merak edilenler...

Oyuncu Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. Genç oyuncu dizide Naz karakterini canlandırıyor.

Özel hayatı merak konusu olan Arıtürk'ün hayatında şu sıralar kimse bulunmuyor.

ESKİ AŞKI TANIDIK ÇIKTI

Serra Arıtürk'ün eski aşkı ise tanıdık çıktı.

Serra Arıtürk, bir dönem ünlü YouTuber Berkcan Güven ile birliktelik yaşamıştı.

"ARAMIZDA KÖTÜ BİR OLAY YAŞANMADI"

Berkcan Güven, Serra Arıtürk ile ayrılmasının ardından, "Serra ile ayrıldık. Aramızda kötü bir olay yaşanmadı. Onunla güzel anılarımız var. Serra kendi alanında başarılı biri" ifadelerini kullandı.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arıtürk, gitar eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

2019 - Uykusuzlar Kulübü - Yarışma TV100

2019 - Genç Sahne - Yarışma TRT-1

2021 - Aşkın Tarifi - Naz Soyluer Kanal D

Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Hasibe Eren Sarp Akkaya Selçuk Balcı
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı bakın kim çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:34:13. #1.16#

title