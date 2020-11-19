Aşkın Nur Yengi kimdir? Aşkın Nur Nur Yengi kaç yaşında, nereli?

Şarkıları, yaşamı ve güzelliği ile merak edilen Türk şarkıcı ve oyuncu Aşkın Nur Yengi kimdir? Aşkın Nur Nur Yengi kaç yaşında, nereli?

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AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970,İstanbul doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncu. Kariyerine birçok başarı sığdıran Aşkın Nur kariyeri haberimizde.

1970-1989: İlk yılları

İlköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başlamış, 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olmuştur.

Ortaöğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katıldı. Aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazandı.

1990-1999: Doksanlar

1990 yılında yayınlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurdu. Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıktı. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümünde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çekti. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Karaçiceğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşk'ın Şarkıları'nı yayınlandı.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirdi. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikriye Hanım'ı canlandırdı ve jenerik müziğini yorumladı. 2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte "Kadıncıklar" adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanıştı. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol aldı ve programın müzik direktörlüğünü üstlendi. Cesur Kuşku ve Bayanlar Baylar adlı dizilerde rol alan Yengi, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol aldı. Bir dönem Rafet El Roman'la konserler verdi.

Sezen Aksu'nun büyük desteğini alan şarkıcı çok başarılı olmuştur. "Ayrılmam" adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yakın tarihte yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir.Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yaptı.

AŞKIN NUR YENGİ EŞİ KİMDİR?

Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006 da evlendi ve bir kız çocuğu annesidir. 2012 yılında çift boşanma kararı almış ve tek celsede boşanmıştır.

AŞKIN NUR YENGİ ŞARKILARI

Sevgiliye

2 Eylül 1991 Hesap Ver

15 Temmuz 1993 Sıramı Bekliyorum

12 Aralık 1994 Karaçiçeğim

6 Haziran 1997 Haberci

17 Haziran 1999 Aşk Kazası

19 Eylül 2000 Peşindeyim

5 Nisan 2002 Aşkın Nur Yengi

12 Ekim 2004 Yasemin Yağmurları

6 Kasım 2007 Aşk'ın Şarkıları

5 Ocak 2011 Gözümün Bebeği

8 Kasım 2016 Aşk'tan Olsa Gerek