ASKİ'ye açtığı davayı kazandı, suyu kesildi

ADANA'da 40 dönümlük çiftliğine kendi imkanlarıyla döşettiği boru hattından başka çiftliklere hat döşenip abonelik verildiği iddiasıyla Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) açtığı davayı kazanan Ahmet Yıldırım (75), 29 Ocak'ta suyunun kesildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Yıldırım, "Köyden su taşıyorum. Hayvanlarımıza yetişmiyor. Hukuka rağmen vatandaşı dize getirme metodu bu mu olmalı?" dedi.

Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Yıldırım, Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde zeytinlik kurup, zeytin ve zeytinyağı üretmeye başladı. Daha sonra çiftlik kurmaya karar veren Yıldırım, varlıklarının bir kısmını satarak yatırım yaptı. Kaz, ördek, tavus kuşu, at, eşek gibi hayvanların bulunduğu 40 dönümlük zeytinlik arazide kır restoranı inşa eden Yıldırım, 2006 yılında 5 kilometre uzaklıktaki depodan su temini için ASKİ'ye başvurdu. ASKİ'nin, o dönemde alt yapı masraflarını üstlenemeyeceklerini ancak hattı kendisinin çektirmesi halinde abonelik hizmeti verebileceklerini bildirmesi üzerine Yıldırım, kendi imkanlarıyla proje hazırlatarak depo ile çiftlik arasına boru döşetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKİ yetkileri ise boru hattında arıza olduğu için kesinti yaşandığını, hattın Yıldırım'a ait olması nedeniyle de onarımı kendisinin yapması gerektiğini söyledi.