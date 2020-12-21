ASKİ'den Sıhhiye'de yaşanan su taşkınlarına kalıcı çözüm
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ASKİ'den Sıhhiye'de yaşanan su taşkınlarına kalıcı çözüm

21.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:07
ASKİ'den Sıhhiye'de yaşanan su taşkınlarına kalıcı çözüm

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Sıhhiye'deki bazı sokaklarda, sel ve su baskınlarını önlemek için ilave özel su alma yapıları inşa etti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Sıhhiye'deki bazı sokaklarda, sel ve su baskınlarını önlemek için ilave özel su alma yapıları inşa etti.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ASKİ'nin, Sıhhiye'deki "sosyete pazarı"nın da bulunduğu Sağlık Mahallesi'ndeki su baskınlarının yarattığı mağduriyeti önlemek için düğmeye bastığı ve iki haftada tamamlanan çalışmalar kapsamında, Marmara, Sağlık ve Halk sokaklarına ilave özel su alma yapılarının inşa edildiği belirtildi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bölgede hastanelerin yoğun olduğunu ve medikal malzeme satan çok sayıda esnafın burada bulunduğunu hatırlattı.

Bölgenin altyapısının oldukça sıkıntılı olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Marmara, Sağlık ve Halk sokaklarının olduğu kesim, fiziki olarak bölgenin en çanak noktasını oluşturduğu için aşırı yağışlarda sel sularının etkisi altında kalıyordu. Mevcut yağmur suyu hatları, gelen yüksek debiyi karşılayamıyordu. Bu nedenle bölgeye özel ızgara yapıları tesis ettik. Böylece sel sularının bertaraf edilerek kapalı mecraya aktarılmasını sağladık. İncesu Deresi'ne bağlı yağmur suyu hatlarını da rehabilite ederek çaplarını büyüttük. Abdi İpekçi Parkı içindeki bağlantı noktasına da gerekli müdahale yapıldı ve yağmur suyu hatları deşarjı rahatlatıldı."

Her yağış sonrası bölgede göllenmelerin meydana geldiğini ifade eden Öztürk, "İş yerlerinin bodrumlarını su basıyordu. Dolayısıyla yıllardır kangren halini almış sorunu çözmek adına sokağa çıkma yasağından da faydalanarak yağmur suyu hatları döşedik. 4 büyük ızgara koyduk. Böylece gerek Kurtuluş gerekse de Seyranbağları'na, hastanelerin üst kotlarından gelen tüm suları burada ekarte etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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