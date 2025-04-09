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ASKİ Ankara su kesintisi! 9 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 9 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.04.2025 12:50:00

Tamir Tarihi: 9.04.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ballı kuyumcu Mahallesi Ballı kuyumcu küme evleri içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ballı Kuyumcu Küme evleri (köy içi)

ASKİ Ankara su kesintisi! 9 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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