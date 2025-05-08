ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 8.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 20:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Baraj mahallesi Osmanlı Caddesi İçindeki içme suyu Şebeke Borusundaki arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin Bir Kısmı

HAYMANA

Arıza Tarihi: 8.05.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 16:00:00

Detay: İÇME SUYU ANA İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANICAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: MEDRESE MAHALLESİ , SEYRAN MAHALLESİ , ÇALDAĞ MAHALLESİ , YENİ MAHALLE

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.05.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Tamirciler 2 Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Tamirciler 2 Sokak Ve Civarı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 8.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 19:30:00

Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi içerisinden bulunan 160'lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Çiğdemci, Çanıllı Uluyol

SİNCAN

Arıza Tarihi: 8.05.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 20:00:00

Detay: İstasyon Mahallesi Erden Sokak İçerisinde Meydana Gelen Q100 İçmesuyu Ana Şebeke Hat Arızası Sebebiyle Plansız Su Kesintisi Yapılmaktadır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür eder , Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin Mahallesi , İstasyon Mahallesi , Plevne Mahallesi

AYAŞ

Arıza Tarihi: 8.05.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 20:00:00

Detay: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi içerisinde Arıklar mevkinde Türk Telekom ekipleri tarafından altyapı çalışması sırasında 75'lik dağıtım hattımıza zarar verdiğinden dolayı Su kesintisi uygulacaktır.

Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Arıklar Mevki.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.05.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 20:00:00

Detay: DETAY: Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Erden sokak içerisindeki içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşil Ova mahallesi bir kısmı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.05.2025 16:20:00

Tamir Tarihi: 8.05.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesi Hacıkara ve Başağaç Mahallesinin Çoğunluğu

BALA

Arıza Tarihi: 7.05.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 16:00:00

Detay: BALA İLÇESİ BÜYÜKBOYALIK MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU VANA ODASINDA TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLALAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BÜYÜKBOYALIK MAH