ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 5.06.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.06.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler