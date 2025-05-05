ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 6.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Bölge Müdürlüğü tarafından Ayaş İlçesi Çanıllı Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu deposunun temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çanıllı Çiğdemci, Çanıllı Uluyol

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 6.05.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 23:55:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN PSW-11 POMPA İSTASYONUNUN ELEKTRİK ENERJİSİ TRAFO GÜCÜ ARTIRIMI NEDENİ İLE PLANLI ZORUNLU SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ, BAHÇELİEVLER, BALLIKPINAR, EYMİR, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖKÇEHÖYÜK, HACI HASAN, HACILAR, HACI MURATLI, HALLAÇLI, İKİZCE, İNCEK, KARA GEDİK, KARAOĞLAN, KARŞIYAKA, KIRIKLI, KIZILCASAR, KOPARAN, OĞUL BEY, OYACA, ÖRENCİK, TAŞPINAR, TEPEYURT, TOPAKLI, TULUMTAŞ, YAĞLI PINAR, YAVRUCUK, YAYLABAĞ MAHALLELERİ. ETİMESGUT İLÇESİNE BAĞLI FEVZİYE MAHALLESİ VE ÇANKAYA İLÇESİNE BAĞLI ALAÇATLI ,AHLATLIBEL VE BEYTEPE MAHALLELERİ.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.05.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 5.05.2025 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : ERGENEKON MAHALLESİ SUADİYE CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø125MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERGENEKON MAHALLESİ, BİR KISMI.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 5.05.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 5.05.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi hacı kara mahallesinde fatih caddesin de oluşan dağıtım şebeke arızası sebebi ile su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: hacı kara mahallesi fatih caddesi bir kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 5.05.2025 23:00:00

Tamir Tarihi: 6.05.2025 07:00:00

Detay: HASANOĞLAN TERFİ 2 İSTASYONU MANEVRA ODASI TESİSAT DEĞİŞİMİ YAPILACAĞINDAN TESİSİN DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MH TAMAMI-FATİH MH ALT KOTLARI.

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.05.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 5.05.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi Karamustafa Karaman üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü