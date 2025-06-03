ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 3.06.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 19:15:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih mahallesi Gülyaz Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı Fatih Mahallesi nin bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 3.06.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 19:00:00

Detay: ALACAALTI MAHALLESİ 3381/1 CADDE İLE 3381/3 SOKAK KÖŞE Ø160'LİK PE BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ALACAALTI MAHALLESİ

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