ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Elmadağ

Arıza Tarihi: 03.10.2025 - 00:10

Tamir Tarihi: 03.10.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyenin düşmesi sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi ve/veya basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik mahalleleri

Çankaya

Arıza Tarihi: 03.10.2025 - 13:45

Tamir Tarihi: 04.10.2025 - 10:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan dolayı yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Çankaya ilçesinde aşağıda belirtilen mahallelerde verilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Üniversiteliler, Söğütözü (bir kısmı), İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak, Beytepe (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Ahlatlıbel ve İncek Bulvarı üzerindeki kurumlar, Mustafa Kemal mahalleleri

Çankaya

Arıza Tarihi: 03.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 04.10.2025 - 15:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan dolayı yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Çankaya ilçesinde aşağıda belirtilen mahallelerde verilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Yıl, Aşıkpaşa, Aziziye, Oran, Bademlidere, Zafertepe, Bağcılar, İlkbahar, Kazım Özalp, Boztepe, Bayraktar, Büyükesat, Hilal, Cevizlidere, Cumhuriyet, Anıttepe, Devlet, Ehlitebyit, Emek, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Keklikpınarı, Mürsel Uluç, Malazgirt, Gökkuşağı, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Murat, Namık Kemal, Öveçler, Seyranbağları, Tınaztepe, Balgat, Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahalleleri

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 02.10.2025 - 20:40

Tamir Tarihi: 04.10.2025 - 23:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalardan dolayı yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlara yeterli su verilemeyecek, belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü ve/veya su kesintisi yaşanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler:

Yakacık, Memlik, Bağlar mevkii, Yakacık ve Bağlar TOKİ, Kuzeyyıldızı, Hurdacılar Sitesi, Karacakaya, Yuva, Turgut Özal, Serhat, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, Özevler, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, İvedik, İnönü, Çiğdemtepe, Barıştepe, Kaletepe, Burç, Avcılar, Güventepe, Kayalar, Ergenekon, Pamuklar, Karşıyaka, Anadolu, Barış, Esentepe, Yunus Emre, Demetevler (bir kısmı), Çamlıca (bir kısmı), Tepealtı, Ata, Beştepe mahalleleri