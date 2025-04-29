ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.04.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.04.2025 20:00:00

Detay: Haymana İlçesi içerisinde yer alan Yeni Atatürk su deposu ve Cezaevi su depolarının içme suyu iletim hattı bağlantı çalışmaları nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı için özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Medrese Mahallesi, Çaldağ Mahallesi ve Kayabaşı Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 29.04.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler 2 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler 2 Sokak Ve Civarı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 29.04.2025 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKON MAHALLESİ SUADİYE CADDESİ İÇERİSİNDE 200MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERGENEKON MAHALLESİ ESENTEPE MAHALLESİ

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.04.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 29.04.2025 17:30:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİNİN BİR KISMI