ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.05.2025 16:45:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 20:30:00

Detay: Sincan ilçesi temelli cumhuriyet mahallesi serpil caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi, cumhuriyet mahallesi tamamı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.05.2025 16:35:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 21:00:00

Detay: Yıldızevler mahallesi 733 sokak içeresinde Q110 şebeke hattı arızası sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: YILDIZEVLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI

AKYURT

Arıza Tarihi: 27.05.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 21:00:00

Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ GÜL CADDESİ İÇERİSİNDE MUTAHİTTİN BAGLANTI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTNDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALESİ ATATÜRK MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 26.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 23:55:00

Detay: Gölbaşı ilçesinin su ihtiyacını karşılayan PSW-3 Pompa İstasyonunda meydana gelen pompa arızası nedeniyle ve üst kotlarda bulunan mahallelerimizde oluşan basınç düşüklüğünü gidermek amacıyla ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışması yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahiboz, Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Kara Gedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcasar, Koparan, Oğul Bey, Örencik, Taşpınar, Tulumtaş, Yağlı Pınar, Yavrucuk, Yaylabağ Mahalleleri.

BALA

Arıza Tarihi: 27.05.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 18:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KÜÇÜKCAMİLİ MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOSU VANA ODASI TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: KÜÇÜKCAMİLİ MAH