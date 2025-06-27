ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.06.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 27.06.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 27.06.2025 21:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Fazilet sokak içerisinde oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.06.2025 17:20:00

Tamir Tarihi: 27.06.2025 23:55:00

Detay: Yeniçimşit mahallesi 152/1 sokak ile1775 cadde köşede içme suyu hat deplase çalışması sebebiyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder , vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeniçimşit mahallesi bir kısmı

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