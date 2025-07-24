ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 24.07.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2025 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 1984 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLK YERLEŞİM MAHALLESİ 1984 SOKAK VE SPORCULAR SİTESİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 24.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2025 23:55:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ DODURGA MAHALLESİ TÜRKKONUT BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN TÜRKKONUT POMPA İSTASYONU İÇERİSİNDE TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI UKDESİNDE 300 LÜK ÇELİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTININ YENİLEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DODURGA MAHALLESİ TAMAMI, TÜRKKONUT YAPI KOPERATİFİ TAMAMI, TÜRKKONUT BULVARI TAMAMI, ALACAATLI MAHALLESİ ALACAATLI CADDESİ BİR KISMI, 4799 CADDE, 3316 SOKAK, 4800 SOKAK, 4794 CADDE , 4792 CADDE, 4903 SOKAK, 3346 CADDE ALT KOTLARI VE CİVARLARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.07.2025 14:20:00

Tamir Tarihi: 24.07.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ballı Kuyumcu Mahallesi içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ballı Kuyumcu Mahallesi Geneli

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 24.07.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 24.07.2025 18:30:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ , PSW-4 ve PSW-11 POMPA İSTASYANUNDA ,ENERJİSA KAYNAKLI KESİNTİSİNDEN DOLAYI ,PSW-22 POMPA İSTASYONUNDA SU BASILAMAMAMAKTA OLUP PLANSIZ SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHLATLIBEL MAHALLESİ,İNCEK BULVARI,GÖLBAŞI ASKİYE BAĞLI TAŞPINAR MAHALLESİ.

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.07.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 24.07.2025 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Mehmet Akif Mahallesi Erdoğan Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mah. Bir Bölümü, Çamlıca Mah. Bir Bölümü