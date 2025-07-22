ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2025 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK TOKİ İÇERİSİNDE 110MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ TOKİ BLOKLARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 22.07.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.07.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 22.07.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DEMETEVLER MAHALLESİ.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 22.07.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2025 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gulyaz caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Fatih mah bir kısmı

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Arıza Tarihi: 22.07.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2025 18:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Tevfik İleri Mahallesi Elfidan sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı -Fatih Mahallesi bir kısmı

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 21.07.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 21:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K-7 Pompa Arıza Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Üst Kotları, Karşıyaka, Yenice ve İsmetpaşa Mahallelerinin Alt (Civarları) Kotları