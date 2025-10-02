ASKİ Ankara su kesintisi! 2 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 08:00

Detay: 01.10.2025 Çarşamba günü saat 08.00 ile 02.10.2025 Perşembe günü saat 08.00 arasında Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 pompa istasyonu durdurulacaktır. Bu sebeple Altındağ ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlarda bulunan abonelerin 02.10.2025 Perşembe günü saat 20:00'den sonra su alması öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj Mahalleleri

Mamak

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu sebeple hatlara yeterli su verilemeyecek olup Ankara genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Mamak ilçesinde aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kırıkköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil Mahalleleri

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 17:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu sebeple hatlara yeterli su verilemeyecek olup Ankara genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Gölbaşı ilçesinde belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Yurtbey Mahalleleri

Mamak (Yoğun Su Kullanımı Nedeniyle)

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 10:00

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımına bağlı olarak depolardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Aşık Veysel, Kartaltepe, Tuzluçayır, Çağlayan, General Zeki Doğan, Akdere, Kutlu, Mutlu, Türközü, Şehit Cengiz Topel, Kazım Orbay, Peyami Sefa, Şahintepe, Misket, Şirintepe, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Cengizhan, Ege, Durali Alıç, Akşemsettin, Zirvekent Mahalleleri ile Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi

Çankaya

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 11:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu sebeple Ankara genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Çankaya ilçesinde belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi (üst kotları), Beytepe Mahallesi (üst kotları)

Etimesgut

Arıza Tarihi: 30.09.2025 - 19:00

Tamir Tarihi: 01.10.2025 - 21:00

Detay: Kesikköprü hattından Ankara'ya üç hat üzerinden günlük 530 bin m³ su verilmekteydi. Ancak 17.09.2025'te bir hatta, 27.09.2025'te ise ikinci hatta arıza meydana gelmiştir. Şu anda yalnızca bir hattan günlük 230 bin m³ su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m³'lük açığa neden olmuştur. Arızalı hatlarda çelik boru döşeme çalışmaları devam etmektedir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun, Şehit Ali, Fatih Sultan, Erler Mahalleleri

Elmadağ

Arıza Tarihi: 02.10.2025 - 00:10

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyelerin düşmesi sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik Mahalleleri

Çankaya (Planlı Kesinti)

Arıza Tarihi: 02.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 03.10.2025 - 15:00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu sebeple Ankara genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Çankaya ilçesinde belirtilen mahallelerde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak Mahalleleri, Üniversiteler Mahallesi (alt kotları), Mustafa Kemal Mahallesi (bir kısmı), Söğütözü Mahallesi (bir kısmı)

Etimesgut (Planlı Kesinti)

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 14:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 09:00

Detay: Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarı azalmıştır. Bu sebeple Ankara genelinde dönüşümlü su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman, Tunahan, Yeşilova Mahalleleri