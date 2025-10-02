ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 08:00

Detay: 01 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08:00 ile 02 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08:00 arasında, Kesikköprü içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 pompa istasyonu durdurulacaktır. Bu sebeple Altındağ ilçesinde zorunlu su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 02 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20:00'den sonra su alması öngörülmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj Mahalleleri

Mamak

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Mamak ilçesi için aşağıda belirtilen mahallelerde bildirilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kırıkköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 01.10.2025 - 08:00

Tamir Tarihi: 03.10.2025 - 08:00

Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Gölbaşı ilçesi için aşağıda belirtilen mahallelerde bildirilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Yurtbey Mahalleleri

Mamak

Arıza Tarihi: 02.10.2025 - 10:00

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle depolarımızdaki su seviyelerinin düşmesi sonucunda bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: General Zeki Doğan, Şahintepe, Mutlu, Cengizhan, Boğaziçi, Duralialıç, Akşemsettin, Zirvekent Mahalleleri ile Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi

Elmadağ

Arıza Tarihi: 02.10.2025 - 00:10

Tamir Tarihi: 02.10.2025 - 23:55

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle depolardaki su seviyesinin düşmesi sonucu bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik Mahalleleri