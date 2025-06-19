ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

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Arıza Tarihi: 19.06.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 19.06.2025 10:05:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 14:05:00

Detay: Şereflikoçhisar Karamollauşağı Mahallesi sınırlarında oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Saat 10:05 -14:05 arası 4 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Hamzalı Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Karamollauşağı Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 19.06.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK KÖY MAHALLESİ ATATÜRK CAD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø500 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İVEDİK KÖY ATATÜRK CAD YAKACIK KURBAN ALANI HURDACILAR SİTESİ ALT KODLARI.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.06.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 17:30:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Fatih mahallesi Turgut reis sokak içerisinde yapılan bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 19.06.2025 16:50:00

Tamir Tarihi: 19.06.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ahimesut Mahallesi 1785 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahimesut mahallesi ve Ay yıldız mahallesi bir kısmı.