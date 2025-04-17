ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.04.2025 07:00:00

Tamir Tarihi: 17.04.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Bir Bölümü, Kurtuluş mah. Bir bölümü, Zafer mah. Bir bölümü