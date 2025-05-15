ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 15.05.2025 13:40:00

Tamir Tarihi: 15.05.2025 17:00:00

Detay: Bala ilçesi Tol mahallesi terfi istasyonunda meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tol Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.05.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 15.05.2025 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Büyük Yokuş Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Büyük Yokuş Caddesi Rüstempaşa mahallesinin Bir Kısmı Ve Büyük Yokuş Sokak Civarı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.05.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi Türk Kızılay Cadde Hava Lojmanları içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hava Alt Lojmanları