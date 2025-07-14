ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.07.2025 19:45:00

Tamir Tarihi: 13.07.2025 00:00:00

Detay: İlçemiz merkezine su sağlayan depolarımızda aşırı kullanımdan kaynaklı Depo seviyelerinde düşmeler meydana gelmektedir. Abonelerimizden geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde Su kullanımlarında Dikkatli ,Özenli ve Tasarruflu olmaları için Rica eder anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Hacikara, Başağaç, Kurtuluş, İstiklal, Beytepe ,Yesilağaç ve Ayvasık mahallelerimizin bir kısmı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.07.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 23:50:00

Detay: Kavaklı mahallesi küme evleri içerisindeki terfi istasyonumuzda pompa arızası meydana gelmiş olup yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve kesinti problemi yaşanabilir. Arızanın onarımı için ilgili birimlerimiz çalışma yapmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek mahallelerinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Ziya Gökalp Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. bir bölümü

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Arıza Tarihi: 14.07.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Çamlıca Mahallesi Tarih Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mah. bir bölümü

AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.07.2025 14:05:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 23:55:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde İçme Suyu Branşman Çalışması Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Gökler Mahallesi Geneli.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 14.07.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 20:00:00

Detay: Baraj mahallesi Alparslan Sokak İle Altınordu sokak köşesindeki İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallenin Bir Kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah

AYAŞ

Arıza Tarihi: 15.07.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Akkaya Mahallesinde Depo Temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Akkaya Mahallesi Geneli

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 21:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ 2845.SOKAK ÜZERİNDE ENERJİSA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI YAPILIRKEN Ø 225 PE İÇME SUYU HATTINA ZARAR VERMELERİ SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ BİR KISMI.

POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Yeni Mahalle Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mah

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.07.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 22:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK OSB MAHALLESİ 1237 SOK İÇERİSİNDE BULUNAN 150MM ÇAPINDAKİ ANA VANA ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İVEDİK OSB TAMAMI