ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.08.2025 11:35:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 21:00:00

Detay: Alcı Mahallesi Battal Gazi Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.08.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Üç Pınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Üç Pınar Mahallesi

---

Arıza Tarihi: 13.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Zafer Mahallesi bir bölümü, Yeni Mahalle Bir Bölümü

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINDA MEYDANA GELEN İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEYH ŞAMİL BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2658. SOKAK Ø 90 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ