Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki Müslüman vekiller işkenceyle öldürüldü

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Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği partisinin 2 Müslüman üyesi Khin Maung Latt ve Shein Win'in askerlerin işkencesine uğrayarak öldürüldüğü öne sürüldü. Aile yakınlarından biri Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını belirterek "Cansız bedenini kanlara bürünmüş halde gördük" dedi.

Güvenlik güçlerinin geçen hafta gözaltına aldığı NLD üyeleri Khin Maung Latt ve Shein Win'in aileleri yaptıkları açıklamada, Latt ve Win'in dün sabah hayatını kaybettikleri bilgisini aldıklarını söyledi.

VÜCUDUNDAKİ YARALAR İŞKENCE İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Aile yakınlarından biri, Win'in gözaltı boyunca işkenceye maruz bırakıldığını öne sürerek, "Cansız bedenini kanlara bürünmüş halde gördük. Yetkililer ölümüne dair bize bilgi vermedi, fakat vücudundaki yaralar, işkenceye maruz kaldığını gösteriyor" dedi. NLD'nin Müslüman milletvekillerinden Sithu Maung da arkadaşı Latt'ın işkence edilerek öldürüldüğünü iddia etti.

"ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ İŞKENCEDEN BAŞKASI OLAMAZ"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Maung, "Khin sağlıklı ve güçlü biriydi. Ölümünün sebebi işkenceden başkası olamaz" ifadelerini kullandı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

EN AZ 60 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.