Askeri Ceza Kanunu teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
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Askeri Ceza Kanunu teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Askeri Ceza Kanunu teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, suç bakımından amir-maiyet veya üst-ast ilişkisinin hangi durumlarda dikkate alınmayacağı düzenleniyor. Teklife göre, asker kişilerden akrabalarının ile üçüncü derece dahil hısımların veya evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmayacak. Kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin kaçma şüphesinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması gibi durumlarda amiri, üstü, karakol, nöbetçi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip oluyor. Yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılabilecek.

Teklife göre, askeri suçlarla ilgili, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak. Askeri amirler, cumhuriyet savcısının işe el koymasına kadar delillerin kaybolmasını önleyecek tedbirleri alacak. Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak işlemlerin Milli Savunma Bakanlığınca yurt dışında görevlendirilen hukuk sınıfı subaylar tarafından yapılmasını isteyebilecek.

Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi hariç, asker kişiler hakkında soruşturma izni, Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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