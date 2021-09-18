Asker eğlencesinde silahlı 'alkol alma' kavgası: 1 yaralı

ADANA'da, sokakta düzenlenen asker eğlencesinde 'alkol alma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Salih Can G., tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta gerçekleştirilen asker eğlencesinde iki grup, iddiaya göre alkol alma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Salih Can G., koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olayın meydana geldiği bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheliyi üzerlerinde 2 tabanca ve 1 pompalı av tüfeğiyle yakalayıp, emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)