Aşkabat Büyükelçisi Oral: "2021, ikili ilişkiler açısından çok verimli bir yıl oldu"

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, geçen senenin Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkileri ilerletmek açısından çok verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, geçen senenin Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkileri ilerletmek açısından çok verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Oral, büyükelçilik rezidansında verdiği brifingde, yerli ve yabancı basın mensuplarına Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un kararıyla Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak katıldığını anımsatan Oral, böylece teşkilatın aile fotoğrafının tamamlandığını kaydetti.

Bu zirveden sonra Türkmenistan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını belirten Oral, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, söz konusu zirve kapsamındaki ziyareti sırasında ticaret, eğitim ve medya gibi birçok alanda iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması önemliydi. Bu anlamda 2021, ikili ilişkileri ilerletmek açısından çok verimli bir yıl oldu." diye konuştu.

Büyükelçi Oral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu ziyaretinde, Türkmenistan'ın değerli devlet nişanıyla ödüllendirildiğini dile getirdi.

"Türk Hava Yollarının düzenli tarifelerine başlamasını umuyoruz"

Geçen yıl, iki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra ulaştırma sektöründe de ilişkilerin genişlediğini vurgulayan Oral, "Salgın dönemi boyunca Türkiye ve Türkmenistan arasında toplam 26 özel sefer gerçekleştiren Türk Hava Yollarının, gelecekte düzenli tarifelerine başlamasını umuyoruz." dedi.

Oral, Türkiye Bursları programı hakkında da detaylı bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başlatılan "Hello Türkiye" kampanyasından bahsetti.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oral, daha sonra yeni atanan basın müşaviri Hayrettin Bektaş'ı tanıttı ve kendisine görevinde başarılar diledi.

AA - Son Dakika Haberleri